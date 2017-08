Basler Gässli Film Festival: Programm und Vorverkauf sind online

Die Vorbereitungen für das 9. Gässli Film Festival laufen schon auf Hochtouren und nachdem Unterstützer des Gässli Regendach-Projekts schon seit Anfang des Monats als Gegenleistung für ihre Spenden Sitzplatzreservierungen und Gässli Pässe ergattern konnten, ist es jetzt möglich auf der Festivalwebsite Tickets zu kaufen und exklusive Workshops und Industrie-Panels zu buchen.

Das Programm wartet mit vielen Highlights auf - unter anderem mit dem besonderen Fokus auf die Werke des diesjährigen Ehrengasts und Jurypräsidenten, Rolf Lyssy, der mit Die letzte Pointe nach einer sechjährigen Schaffenspause in 2017 wieder auf die Schweizer Leinwände zurückkehren wird. Neben Präsentationen von Lyssy-Filmklassikern und dem Kurzfilmwettbewerb, bietet das Festival auch ein umfängliches Rahmenprogramm an. Mit der «Innovative Storytelling»-Ausstellung werden Besuchern die neuesten Technologien auf dem Gebiet von Augmented- und Virtual Reality vorgestellt. Installationen wie Tree ermöglichen eine ganz besondere Erfahrung, die Besucher der Ausstellung nicht nur in eine andere Welt eintauchen lässt, sondern auch jeden ihrer Sinne in das Erlebnis miteinbindet. Den kompletten Festivalguide mit weiteren Details zu den Filmemachern, den Gästen und allen Programmpunkten kann man ab sofort downloaden.

Das Gässli Regendach Crowdfunding hat die 60% Finanzierungsschwelle gesprengt und läuft noch bis zum 28. August. Alle, die mitmachen, können als Dankeschön für ihre Unterstützung von „Mercis“ profitieren. Darunter befinden sich auch Sitzplatzreservierungen, Workshop-Pakete und Festivalpässe inklusive Zutritt zum gesamten Rahmenprogramm. Es lohnt sich also einen Blick auf die Gegenleistungen und Angebote auf der Projekt-Seite zu werfen, bevor man separat Tickets und Ähnliches bucht.

Das Gässli Film Festival findet vom 31. August bis zum 3. September 2017 in Partnerschaft mit dem Jugendkulturfest (JKF) im Basler Gerbergässlein statt.