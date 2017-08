Gässli Film Festival: Für Regen und Sonne gewappnet

Es wird unter anderem auch das brandneue Regendach für die Screenings den Gästen präsentiert und eingeweiht. Das Dach wurde erfolgreich durch Fördergelder und einem Online-Crowdfunding durch Spenden von Unterstützern finanziert. Somit kann das Gässli seinen Besuchern jetzt auch bei regnerischem Wetter oder bei starker Sonneneinstrahlung einen geschützten Platz zum Kurzfilm-geniessen bieten. Und seit gestern Abend ist es auch schon vor Ort montiert.

© Gässli Film Festival

© Gässli Film Festival

© Gässli Film Festival

Neben der vielseitigen Jury begrüsst das Festival dieses Jahr wieder internationale Gäste, die an Panels und den VR-Installationen mitwirken. Sheritalyn Solis von Paramount Pictures wird als Gast für den Workshop Augmented & Virtual Reality - Gestern, heute, morgen da sein und als Teil davon «office hours» anbieten, in denen man an einem persönlichen Austausch über neue Medien in der Filmindustrie und die modernsten Entwicklungen teilnehmen kann. Zusätzlich wird auch Devon Baur anwesend sein und die international preisgekrönte Installation Tree präsentieren, die weltweit einmalig ist und als eines der fortschrittlichsten VR-Erlebnisse gilt.

Am Festival werden insgesamt über 50 Kurzfilme und Musikvideos, 6 Screenings von Rolf Lyssy Klassikern und ein Late-Night Screening von Basel Special Bahama Sunrise von Kim Culetto gezeigt. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen die Werke von knapp dreissig jungen Filmemachern, die in den sieben Festival-Kategorien nominiert sind. Wer die Preise mit nach Hause nehmen wird, kann man nur bei der feierlichen Verleihungszeremonie am Samstagabend um 19:00 Uhr erfahren.

Mehr zum Gässli Film Festival und das diesjährige Programm kann man online im Festival Guide nachlesen. Das Festival hat freien Eintritt und findet vom 31. August bis zum 3. September 2017 im Basler Gerbergässlein in Partnerschaft mit dem Jugend Kultur Festival statt.