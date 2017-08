Regie-Auszeichnung am Gässli

Nächste Woche am Donnerstag, dem 31. August, ist es so weit – das Gässli Film Festival geht in die 9. Runde! Und die fünf Nominierten für den neuen SRG Regiepreis stehen auch schon fest. Diese aufstrebenden Talente wurden aus allen Kategorien ausgewählt, denn ihr Instinkt für Bild und Timing hat überzeugt. Die Nominierung stellt die neueste Arbeit der Jungregisseure besonders in den Fokus, bietet ihnen aber auch eine Plattform, um ihr Portfolio zu präsentieren. Zusammen mit allen anderen Preisen wird diese neue Auszeichnung als Höhepunkt der Preisverleihung am Samstag überreicht.

Mehr zu den Regisseuren kann man in den Kurzprofilen erfahren, die das Gässli über sie erstellt hat. Klickt dafür einfach auf die Namen der Nominierten unten, oder besucht die Regiepreis-Seite online.

Wendy Pillonel (Destiny, Schweizer Kurzfilm-Wettbewerb)

Yan Decoppet (Viande Froide, Schweizer Kurzfilm-Wettbewerb)

Luka Wartmann (Crazy – Hot Like Sushi, Musikvideo-Wettbewerb)

Nico Schmied (Brotherlove – Crimer, Musikvideo-Wettbewerb)

Gianna Arni (The Glasshouse, U31-Wettbewerb)

Die Jury des Gässli Film Festivals wird unter der Leitung von Ehrengast Rolf Lyssy einen Gewinner oder eine Gewinnerin wählen und den von der SRG gestifteten Preis im Wert von 2'000 Franken vergeben. Die nominierten Regisseure sind während des Festivals in Basel anwesend und nehmen auch am Industry Breakfast am Samstag dem 2. September um 10:30 Uhr teil. Tickets dafür kann man auf der Gässli Website buchen.