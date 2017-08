Virtual Reality Ausstellung am Gässli Film Festival

Mit von der Partie am Gässli sind die Schweizer Christophe Merkle mit dem interaktiven Kurz-Krimi Inspector Crazy und Dirk Koy mit Escape Route. Devon Baur wird die preisgekrönte VR-Installation Tree präsentieren, die auf dem Sundance Festival 2016 ihre Premiere gefeiert hat. Tree simulierte den Lebenszyklus eines Baums in Urwald und spricht dabei alle Sinne an.

Das Gässli freut sich auch auf den bereits dritten Besuch von Sheritalyn Solis am Gässli Film Festival. Sie leitet in den USA für Paramount Pictures den Bereich „Storytelling, Virtual Reality & Emerging Creative Platforms“.

Ein dazugehöriger Workshop Augmented & Virtual Reality - Gestern, heute, morgen, findet unter der Leitung verschiedener Experten am Samstag, dem 2. September um 14:00 Uhr statt.

Die Innovative Storytelling Ausstellung findet täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr im Loge Clique-Keller am Basler Gerbergässlein statt. Anfragen für eine Demonstration ausserhalb der Öffnungszeiten oder für grössere Gruppen, nimmt Marion Nyffenegger entgegen.

Mehr zu der VR-Ausstellung am Gässli Film Festival und das volle Programm gibt es hier.