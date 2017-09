Dass Basel von der ersten Auszählung der brieflich Stimmenden an für die Rentenreform der Altersvorsorge 2020 war, dürfte Bundesrat Alain Berset auch kein Trost sein. Der Sozialminister stürzte fast schon historisch an der Urne ab. 52,7 Prozent Nein-Stimmen sind ein klares Verdikt. Die nötige Verfassungsänderung kam auch zu Fall, am Ständemehr und hauchdünn auch am Volksmehr. 50,5 Prozent waren dagegen.

In Basel hingegen konnten die Sozialdemokraten bequem die Stellung halten. Verhältnismässig klar wurden beide Vorlagen im Stadtkanton angenommen, die eigentliche Revision mit 55 Prozent. Hier ist die SP immer noch stark, die kleine Nein-Fraktion der Linken von der BastA! machte keinen wesentlichen Unterschied. Es half aber nichts, die komplexe und von vielen als überladen wahrgenommene Vorlage landete im Abfalleimer.

Die Glaubwürdigkeit hinkt

National sieht die Lage anders aus. Klar ist einzig: Die AHV wird in den kommenden Jahrzehnten pleite gehen. Der Fonds ist kurz vor der Erschöpfung. Bersets Reform hätte das Problem nicht behoben, sondern aufgeschoben. Sie hätte der Schweiz Zeit verschafft in einem Kampf für eine Altersvorsorge, die nicht nur finanziert, sondern auch zeitgemäss werden muss. Das haben die Baslerinnen und Basler begriffen – eine Signalwirkung hatten sie mit ihrem Stimmverhalten aber nicht. Nur der Kanton Jura sagte deutlicher Ja, überall sonst wurde die Luft oder eben: der Vorsprung schnell dünn.

Berset muss jetzt dringend einen Neustart wagen. Doch der Volksentscheid trifft ihn hart: Wer eine Vorlage als alternativlos darstellt – wie er es während «Em Bebbi sy Jazz» auch in der Basler «Mitte» getan hatte –, kann nicht einfach eine Alternative aus der sprichwörtlichen Schublade ziehen. Die Glaubwürdigkeit des Bundesrats und der Sozialwerke erträgt das nicht. Und auch nicht die der bürgerlichen Gegnerschaft, die zwar aufs Heftigste dagegen war, aber ausser der Worthülse «lösungsorientiert» bislang wenig an eine Alternative beisteuern konnte.

Die AHV löst sich gerade auf – und keiner hat einen Plan

Es eilt also mit der Sanierung der AHV, doch die Situation ist blockiert. Selbst die Gegner sind sich uneins, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte. Natürlich hatten sie es leicht, eine derart komplexe Vorlage anzugreifen und die 70 Franken für Neurentner war ein dankbares Ziel der «Zweiklassen»-Argumentation. Das zieht. Gerade in mittelständischen, mittelländisch geprägten Regionen, die sich ohnehin schon einer immer drückenderen Steuerlast bei gleichzeitiger Arbeitsplatzunsicherheit ausgeliefert sehen.

So war aber ausser Demontage keine ernsthafte Lösung der nationalen AHV-Misere in Sicht. Derweil die zweite Säule mit ihrem horrenden Umwandlungssatz gerade sowieso schon hübsch von Jung zu Alt umverteilt, und das ganz ohne Bersets Reform. Die Argumente der Gegner beissen sich in den eigenen Schwanz. Die Baslerinnen und Basler hätten mit ihrem Ja einer umfassenden AHV-Lösung die Zeit gegeben, die sie braucht. So aber bleibt vorerst alles beim Alten – das sich gerade schneller auflöst, als es den Jüngeren und Nichtmehrsojüngeren lieb sein könnte.