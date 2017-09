Die AfD wird den Parlamentsbetrieb durcheinander wirbeln

Sie beinhaltet aber auch Verhaltensregeln, an die sich alle halten müssen. Eine Warnung kam schon am Wahlabend von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann: "Wer sich daneben benimmt, bekommt die Regelungen der Geschäftsordnung zu spüren."

Wird die AfD den Alterspräsidenten im Bundestag stellen?

Nein, hier hat der alte Bundestag vorgebaut: Um zu verhindern, dass etwa der 76-jährige Alexander Gauland als Alterspräsident die erste Sitzung des neugewählten Bundestages eröffnet, wurde kurzerhand die Geschäftsordnung des Parlaments geändert. In der Neufassung ist festgelegt, dass nicht wie bisher der älteste Abgeordnete diese repräsentative Funktion übernimmt, sondern derjenige, der am längsten dem Parlament angehört. Die Aufgabe dürfte nunmehr Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zufallen.

Wird die AfD einen Vizepräsidenten des Bundestages stellen?

Aller Voraussicht nach ja. Denn in der Geschäftsordnung des Bundestags ist festgelegt, dass jede Fraktion mindestens einen Stellvertreterposten im Präsidium bekommt. Überlegungen, daran etwas zu ändern, gibt es nicht.

Allerdings kann die AfD nicht allein entscheiden, wer die Funktion übernimmt. Denn alle Vizepräsidenten müssen mit Mehrheit gewählt werden. Ein deutlicher Wink an die AfD kam gleich am Wahlabend von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU): Wie mit der AfD umgegangen werde, "wird auch davon abhängen, welche Personen zur Verfügung stehen."

Was dies bedeuten kann, bekam die Linkspartei schon einmal zu spüren: Als sie ihren mittlerweile verstorbenen Ex-Vorsitzenden Lothar Bisky 2005 zum Vizepräsidenten küren wollte, liess die Bundestagsmehrheit den Kandidaten so oft durchfallen, bis er schliesslich aufgab. Gewählt wurde schliesslich die Linken-Politikerin Petra Pau, die bis heute Vizepräsidentin ist.

Wird die AfD Ausschussvorsitze im Bundestag bekommen?

Der Haushaltsausschuss geht traditionell an die stärkste Oppositionspartei - das wird im neuen Bundestag die SPD sein. Andere Ausschussvorsitze wird die AfD aber wohl auf jeden Fall bekommen. Im derzeitigen Bundestag leitet die Union zwölf der 23 Ausschüsse, die SPD sieben. Linke und Grüne haben jeweils zwei der Führungsposten inne. Wer welchen Ausschussvorsitz bekommt, wird im Ältestenrat des Parlaments zu besprechen sein.

Wo werden die AfD-Abgeordneten sitzen?

Das ist eine knifflige Frage: Würde die neue Fraktion vom Rednerpult aus gesehen am rechten Rand des Plenarsaals platziert, sässe sie direkt neben der Regierung. Am linken Rand würde sie der Linksfraktion ihren symbolträchtigen Platz streitig machen. Und in der Mitte will sie etwa die SPD nicht haben. "Denn ihre Abgeordneten kommen nicht aus der Mitte der Gesellschaft", hat die SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht im Vorfeld der Wahl gesagt. Auch dieses Thema dürfte im Ältestenrat besprochen werden.