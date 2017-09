Als das Velo noch eine Nummer trug

Erinnerungen gesucht! Erinnern Sie sich an die Abstimmung der Birstalautobahn?

Die Erinnerungen und das Gedächtnis unserer Leserinnen und Lesern beeindrucken uns immer wieder aufs Neue. In der neuen Bilderserie «Basler Erinnerungen gesucht!» präsentieren wir eine Reihe von Fotos, die an das alte Basel erinnern sollen und die aussergewöhnliche Momente oder den Alltag von früher zeigen. Schreiben Sie Ihre Erinnerungen in das Kommentarfeld. Wir freuen uns!