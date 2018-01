Als die Telefonnummern noch sechsstellig waren

Erst seit 2007 gilt in der Schweiz endgültig die 10-stellige Telefonnummer. Zur Zeit der ersten vollautomatischen Telefonzentralen wurde die Vorwahl geboren. Damals bekam jede dieser Zentralen eine eigene Nummer und man hatte so die Möglichkeit in andere Gebiete zu telefonieren. Das 0 an erste Stelle zeigte diesen Wunsch an.

Doch Anrufe im selben Gebiet wurden immer noch direkt und ohne Vorwahl eingegeben. Erst seit 2002 werden Telefonnummern inklusive Vorwahl gewählt. Und im 2004 wurden dann die letzten Vorwahlen umgestellt. Damit war die letzte Phase des Nummerierungsplans 2000 der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) abgeschlossen.