Bonduelle: Der Mais marschiert

Der Werbeclip mit massivem Ohrwurmpotenzial stammt aus der Küche der französischen Firma «Bonduelle», die noch heute auf die Verarbeitung von Gemüse in Konservendosen spezialisiert ist. Die Anfänge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1853 zurück.

Die ewige Wiederholung des Themas, die süssen Kinderstimmen und der eingängige Slogan hämmerten den Kunden die Marke im Marschtempo ein. Der Clip war so erfolgreich und beliebt, dass er Jahre später in einer digitalisierten Version wieder hoch und runter gespielt wurde. Wer also das Zartgemüse aus der Dose sucht, der weiss ja jetzt wieder, wo er es findet, das Famose.