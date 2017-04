Detektive gesucht: Das Staatsarchiv Basel-Stadt bittet um Mithilfe - Folge 15

Das letzte Foto aus dem Staatsarchiv zeigte die Sicht vom Petersplatz, vorbei am heutigen Soziologischen Institut und in der Ferne die Martinskirche. Das Rätsel wurde von unseren barfi.ch-Stadtkennern schnell gelöst. Ob die heutige «Detektive gesucht»-Folge auch so erfolgreich ist? Wir wünschen auf jeden Fall: Viel Vergnügen beim Rätseln!