«Detektive gesucht - Teil II»: Die Auflösung

Jedes Mal fanden die Detektive heraus, wo das Bild aufgenommen worden ist. «Und nicht nur das: Sie lieferten jeweils zusätzlich wertvolle Hinweise auf Informationsquellen, in Buchform oder als Onlineressource (Stadtpläne, Portale). Dank besonders genauer Beobachtung gelang es zuweilen auch, das Aufnahmedatum genauer zu bestimmen: Ein umgeknickter Baum dürfte auf einen Föhnsturm zurückzuführen sein, der sich wiederum in der Basler Stadtbuchchronik datieren liess – und schon wurde das bisher nur ungefähr überlieferte Aufnahmedatum ziemlich genau bestimmbar», so das Staatsarchiv Basel-Stadt.

In dieser interaktiven Karte entdecken Sie die Basel aus einer neuen Sicht. Viel Vergnügen!