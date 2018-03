Die Brockhaus Enzyklopädie

In den 60er und 70er Jahren wurde sehr viel Geld in Zigarettenwerbung investiert. Wer erinnert sich nicht an den Marlboro-Mann auf dem Pferd oder die Zeichentrickfigur des HB-Männchens mit welcher der Tabakwarenhersteller British American Tobacco BAT damals die Zigarettenmarke «HB» bewarb?