Der Autor Giovannino Guareschi erzählt in mehreren Romanen in witziger Weise die Geschichte von Don Camillo und Peppone, die während dieser Zeit des Aufbruchs spielen. In fünf Spielfilmen werden die Figuren zum Leben erweckt.

Don Camillo, katholischer Priester, schlagkräftig und schlitzohrig ist in ständigem Konflikt mit dem kommunistischen Bürgermeister Guuiseppe Bottazzi, genannt Peppone. Beide möchten Lösungen für die sozialen Fragen ihrer Zeit finden und konkurrenzieren sich dabei und versuchen, mit unterschiedlichen Mittel ans Ziel zu kommen.

Die beiden Figuren eroberten die Herzen der Zuschauer. Exemplarisch dafür ist folgende Anekdote: Im Jahr 1951 kam es zum grossen Hochwasser in der Po-Ebene, dem Wohngebiet von Don Camillo und Peppone. Der Autor erzählte, er habe aus dem Ausland Pakete mit Decken und Kleidern erhalten, adressiert an «Don Camillos und Peppones Leute.»