Einkaufen, als es noch keine Selbstbedienung gab

Vor nicht allzu langer Zeit, lief der Einkauf anders ab: Man ging beispielsweise in den ACV und stand vor der Theke. Was man gerne hätte, sagte man dem Verkäufer oder der Verkäuferin hinter der Theke, die dann den Einkauf zusammenstellte.

Schon 1948 eröffnete der heutige Coop die erste Selbstbedienungsfiliale in Zürich. Endlich konnte man die Waren selbst in die Hand nehmen, begutachten und erst an der Kasse musste entschieden werden, ob man die Ware kaufen möchte.

Noch in den 1950er Jahren kauften Baslerinnen und Basler in ihrem Quartier-ACV in den traditionellen Filialen ein.

Heute nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise in die Filialen des ACV in Basel.

Die Filiale am Schützenhausweg in Muttenz (© Coop).

Die Filiale an der Delsbergerallee in Basel (© Coop).

So sah die ACV-Filiale an der Oltingerstrasse in Basel aus (© Coop).

Der ACV Ecke Bernerring, Marschalkenstrasse in Basel (© Coop).

Am Lindenplatz in Allschwil, 1953 (© Coop).

Verwandte Artikel