Schweizer Ski-Stars: Als löchriger Käse die Piste hinunter

Erinnern Sie sich an Clarence, den schielenden Löwen? Der populäre Löwe spielte die Hauptrolle in der Serie «Daktari».

Ab 1966 konnten die Fernsehzuschauerinnen und -Zuschauer eine Stunde in die Welt von Doktor Marsh Tracy in Afrika, genauer gesagt die Wameru-Tierstation, eintauchen. «Daktari», heisst auf Swahili Arzt und Doktor, produziert wurde sie von Ivan Tors, der auch schon die Serien «Flipper», Abenteuer unter Wasser» und «Sprung aus den Wolken» betreute.