Zum 20. Geburtstag: Erinnern Sie sich an das alte Swisscom Logo?

Jeder fängt mal klein ein - so auch die Fernsehwerbung. Am 1. Februar 1965 flimmerte der erste Werbeblock des Schweizer Fernsehens über den Bildschirm. Die Produktion der kurzen Spots war damals natürlich noch nicht so hochwertig wie heutzutage. Als neutraler Beobachter muss man jedoch zugeben, dass die Botschaften nicht wirklich schlechter aufbereitet wurden als heute. Sie hatten sogar teilweise noch etwas mehr Charme.