Ära Air Berlin endet

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte am Freitag dem RBB, es sei "enttäuschend", dass keine Transfergesellschaft für alle Mitarbeiter zustande gekommen sei. Berlin sei stets bereit gewesen, sich finanziell zu engagieren. "Dass es da kein gemeinsames Interesse gab, für die Arbeitnehmer noch mehr zu tun, das ist enttäuschend."

Vor einigen Tagen waren Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern über die Bildung einer umfassenden Transfergesellschaft gescheitert. Chancen gibt es nun noch für eine Lösung für die Berliner Beschäftigten. "Wir müssen jetzt sehen, was daraus wird", sagte Müller.

Auch Verdi-Sprecherin Martina Sönnichsen beklagte im Bayerischen Rundfunk das Scheitern einer grossen Lösung. Verdi begrüsse es "ausserordentlich", dass Berlin bereit sei, Geld für eine kleine Lösung beizusteuern. "Leider muss ich sagen, dass Bayern überhaupt nicht bereit war, dafür Geld zur Verfügung zu stellen." Die Angebote von Nordrhein-Westfalen und dem Bund seien "nicht ausreichend" gewesen.

Tausenden droht Arbeitslosigkeit

Air Berlin ist insolvent. Am Freitagabend soll in München der letzte Flug abheben, geplante Ankunft des ausgebuchten Fliegers war 22.40 Uhr in Berlin-Tegel. Vielen Beschäftigten droht sodann die Arbeitslosigkeit. "Es werden tausende von Air Berlinern nicht sofort einen Arbeitsplatz finden können - leider", sagte Verdi-Sprecherin Sönnichsen.

Grosse Teile von Air Berlin werden von der Lufthansa übernommen, der Logistikdienstleister Zeitfracht und das Wartungsunternehmen Nayak kaufen die Technik-Tochter. Der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus sagte im "ZDF"-Morgenmagazin, derzeit liefen noch Gespräche mit zwei weiteren Interessenten. Er hoffe, dass "in den nächsten Tagen Vollzug vermeldet" werden könne.

Die Kritik am Bieter Lufthansa wies Kebekus zurück: In einem Insolvenzverfahren könne jeder mitbieten und das Angebot der grössten deutschen Airline sei "das beste" gewesen. Konkurrenten und Wettbewerbshüter äusserten kartellrechtliche Bedenken.

Mehrere Jobmessen

Die vor fast 40 Jahren gegründete Fluggesellschaft Air Berlin hatte zuletzt rund 8000 Mitarbeiter. Etwa 1700 davon werden durch den Kauf der nicht insolventen Tochterfirmen Niki und LGW übernommen, weitere 1300 können sich auf von der Lufthansa angebotene Stellen bewerben.

Die Käufer der Air Berlin Technik übernehmen 300 der rund 850 dortigen Mitarbeiter, die anderen Angestellten sollen von einer Transfergesellschaft aufgefangen werden.

Hoffnung gibt es auch für die etwa 1200 Mitarbeiter am Boden, für die unter Beteiligung von Berlin eine Transfergesellschaft gegründet werden könnte. Ausserdem liefen bereits mehrere Jobmessen für die Air-Berlin-Mitarbeiter. Dem "Focus" zufolge sind mittlerweile zum Beispiel rund 70 Mitarbeiter bei der Bahn im Bewerbungsprozess.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) forderte erneut, dass Fluggesellschaften eine Insolvenzversicherung abschliessen müssen, damit Passagiere ihr Ticketgeld nicht verlieren. Das sei bei Anbietern von Pauschalreisen schon seit über 20 Jahren der Fall.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) dankte unterdessen der Airline: Air Berlin habe ein "grossartiges Stück Luftfahrtgeschichte" geschrieben und den Namen der Hauptstadt in die Welt getragen.