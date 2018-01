Lufthansa will 2018 über 8000 neue Mitarbeitende einstellen

Die Lufthansa will in diesem Jahr mehr als 8000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Wie ein Sprecher der Fluggesellschaft am Montag sagte, sind allein bei der Billigtochter Eurowings 2700 Einstellungen geplant, darunter Personal für Cockpit, Crew und Boden.