BLS befördert im ersten Halbjahr drei Prozent mehr Passagiere

Schon im ersten Halbjahr 2016 hatte das in Bern ansässige Verkehrsunternehmen im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode ein Wachstum von 3,6 Prozent ausgewiesen. Im ersten Halbjahr 2015 hatte ein Plus von 1,9 Prozent resultiert, wie die BLS am Mittwoch mitteilte.

Die Steigerung von drei Prozent im ersten Halbjahr 2017 entspricht bei insgesamt 29,3 Mio. beförderten Bahnpassagieren 800'000 Personen mehr.

Auch die Schifffahrt auf den Berner Oberländer Seen lief im ersten Halbjahr 2017 gut: 18,9 Prozent mehr Menschen bestiegen ein Motor- oder Dampfschiff. Allerdings war das erste Halbjahr 2016 wegen miesen Wetters und einer ausserordentlichen Absenkung des Thunersees ein schlechtes gewesen.

Die BLS erzielte im ersten Halbjahr 2017 ein Konzernergebnis von 14,5 Mio. Franken. Das sind 3,7 Mio. Franken weniger als in derselben Vorjahresperiode.