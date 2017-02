Bahnstrecke Zürich - München soll ausgebaut werden

Warnstreiks in Deutschland treffen 700 Flugreisende in der Schweiz

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals sind am Mittwoch zahlreiche Flüge an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld ausgefallen. Auch die Airports in Hamburg und Stuttgart waren betroffen. In der Schweiz hatten rund 700 Passagiere unter den Streiks zu leiden.