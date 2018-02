Bericht: Trump will Internationale Raumstation ISS privatisieren

Post-Chefin Ruoff räumt in Postauto-Affäre Fehler ein

In der PostAuto-Affäre hat sich am Sonntag erstmals Post-Chefin Susanne Ruoff ausführlich zu Wort gemeldet. In einem Interview räumte sie zwar Fehler ein, einen Rücktritt lehnte sie aber ab. Rückendeckung erhielt sie vom Aufseher des Bundes.