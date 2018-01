Bulgariens Justiz überprüft Kauf aller 435 Luxusautos im Land

VW will Verantwortliche für Tierversuche zur Rechenschaft ziehen

Volkswagen-Verwaltungsratspräsident Hans Dieter Pötsch hat die Diesel-Schadstofftests mit Affen als "in keinster Weise nachvollziehbar" bezeichnet. "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates distanziere ich mich mit allem Nachdruck von derlei Praktiken", sagte Pötsch am Montag in Wolfsburg.