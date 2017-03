Nach einem starken Jahresauftakt hat der deutsche Autobauer Daimler bei den Autoverkäufen im Februar erneut deutliche Zuwächse verbucht. Wie die Stuttgarter am Montag mitteilten, wurden im Februar 153'862 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz an Kunden ausgeliefert - ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch war das Wachstum den Angaben zufolge bei der E-Klasse-Limousine.