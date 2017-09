Daimler steckt Millionen in Mitfahrangebote für Vans

Noch in diesem Jahr soll es in London los gehen, weitere europäische Grossstädte sollen folgen. Fahrgäste geben dabei ihr Fahrtziel in eine App ein und fordern eine Mitfahrgelegenheit an. Das System ordnet sie dann einem mit anderen Fahrgästen besetzten Van zu, der in der Nähe und in etwa die gleiche Richtung unterwegs ist.

Anders als beim Linienbus gibt es keine festen Routen und Fahrpläne. Und anders als beim Taxi steigen Fahrgäste unterwegs zu und auch wieder aus. Gesteuert werden die Vans von professionellen Fahrern.

Daimler und Via arbeiten bereits seit 2015 zusammen. Das Joint Venture soll künftig als eigenständige Einheit von Amsterdam aus operieren. Gemeinsam sollen Technik und Fahrzeuge weiterentwickelt werden. Ausserdem steigt Daimler mit seinen Mobilitätsdiensten als strategischer Partner ein.

Via wickelt den Angaben zufolge in New York, Chicago und Washington mehr als eine Million Fahrten pro Monat ab. Das Joint Venture soll eigene Dienste in Europa auf die Beine stellen, die Technologie aber auch zum Beispiel für bestehende Nahverkehrsanbieter lizenzieren.