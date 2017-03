Daimler will bei Entwicklung von Elektroautos aufs Gaspedal treten

Bisher war dies bis 2025 geplant. In den nächsten Jahren investiere das Unternehmen zehn Milliarden Euro in seine Elektroflotte, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche auf der Generalversammlung in Berlin. Eine Milliarde soll demnach in die Batterieproduktion gehen.

Parallel setze Daimler aber weiter auf konventionelle Motoren, insbesondere Dieselmotoren, ergänzte Zetsche. Moderne Dieselmotoren produzierten inzwischen deutlich weniger klimaschädliches CO2.

Es sei zudem noch unklar, wie lange es dauere, bis Elektroautos zahlenmässig Fahrzeuge mit konventionellen Motoren überholten.

Im Zusammenhang mit Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart in der vergangenen Woche Ermittlungen gegen Daimler-Mitarbeiter eingeleitet. Hintergrund ist der Verdacht auf Betrug und strafbare Werbung.

"Selbstverständlich kooperieren wir vollumfänglich mit allen Behörden", betonte Zetsche. Er verwies zugleich aber auch darauf, dass weder das Kraftfahrtbundesamt noch das Bundesverkehrsministerium bei ihren Messungen Verstösse bei Daimler-Fahrzeugen festgestellt hätten.