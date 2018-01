Deutsche SBC übernimmt Schweizer Belair Airlines

Ryanair wirft bei Niki Hut in den Ring

Ryanair ist an der insolventen österreichischen Fluglinie Niki interessiert. Der irische Billigflieger teilte am Montag mit, die österreichischen Insolvenzverwalter der Air-Berlin-Tochter kontaktiert und Interesse an einem möglichen Kauf von Niki-Teilen bekundet zu haben.