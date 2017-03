Deutscher Bundestag beschliesst Pkw-Maut

Die Bahnlinie über den Brünig kann am Freitag wegen eines Steinschlages nicht befahren werden. Wie die Zentralbahn (zb) mitteilte, hat sich am Donnerstagabend zwischen Brünig-Hasliberg und Meiringen BE ein Steinschlag ereignet. Auf dieser Strecke verkehren deswegen Bahnersatzbusse.