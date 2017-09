Deutscher Verkehrsclub rät zu Benzin-Hybriden und Erdgasautos

Angesichts des Abgasskandals und der Debatte um mögliche Fahrverbote hat der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) seine neue Umweltliste vorgestellt. Wer mit einem sparsamen Auto auch in den nächsten Jahren sicher in die Innenstädte wolle, "sollte nach Benzin-Hybrid- und Erdgasfahrzeugen" Ausschau halten, erklärte der VCD am Donnerstag in Berlin.