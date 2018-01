Die frauenfeindliche Welt der Automobile

Zum Beispiel Maryann Keller, 74 Jahre alt, lange Zeit Finanzanalystin an der Wall Street, bis sie mit einem eigenen Beratungsbüro in der Autobranche durchstartete.

"Ich wurde nicht ernst genommen", erinnert sie sich an ihren Beginn. "Es gab einige schwachsinnige Vorfälle", unangebrachte Kommentare eines Geschäftsmanns auf einer beruflichen Reise etwa, die sie in ihrem genauen Wortlaut aber lieber für sich behält.

Oder Michelle Krebs, 62 Jahre alt: "Viele haben gewettet, dass ich nicht lange durchhalte", erzählt die einstige Autojournalistin und heutige Marktanalystin. "Es gab früher Orte und Kreise unter den Männern, zu denen hatten Frauen keinen Zutritt." Sie selbst etwa spiele kein Golf, gehe nicht fischen und sei auch kein Fan von Autorennen.

"Als ich neue Autos testete, wollte keiner zu mir ins Fahrzeug steigen", sagt die erste weibliche Autotesterin der renommierten "New York Times". Sie habe Zuschriften bekommen, in denen stand: "Frauen sollen nicht über Autos schreiben. Ihr Platz ist in der Küche."

Für Rebecca Lindland schliesslich, eine Autoanalystin in den Vierzigern, gleichen Automessen einem Albtraum: "Niemand dort glaubt, dass ich gerade arbeite." Am meisten frustriert sie, dass ihre männlichen Kollegen lange Zeit mehr verdienten als sie selbst.

Ein Hoffnungsschimmer für die drei war das Jahr 2014, als mit Mary Barra die erste Frau den Vorstandssitz des Autokonzerns General Motors erklomm.

Doch obwohl sie ihre gesamte Karriere in der Branche zugebracht hatte, wurde ihre Eignung nach Ansicht der Analystinnen viel mehr in Frage gestellt als die des neuen Ford-Chefs Jim Hackett. Letzterer hatte kaum Erfahrung in der Autoindustrie. Einfach weil Barra eine Frau ist, vermutet Maryann Keller.