Fiat-Chef: Alfa Romeo und Maserati werden nicht ausgegliedert

In der Schweiz und in Liechtenstein sind im August 2017 mehr neue Personenwagen immatrikuliert worden als im entsprechenden Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 23'160 Motorfahrzeuge erstmals in den Verkehr gesetzt und damit 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Verband Auto Schweiz am Freitag mitteilte.