Fiat Chrysler ruft fast 500'000 Trucks wegen Brandgefahr zurück

Maschinenbrand führte zu Feuer in Sägerei in Sattel SZ

Der Brand in einer Sägerei in Sattel SZ vom Dienstag hatte seinen Ursprung bei einer Säge im Bereich der Rundholzbearbeitung. Das Feuer war am Nachmittag unter Kontrolle, der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.