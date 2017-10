Fiat Chrysler ruft über 700'000 SUV wegen Bremsproblems zurück

Der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler ruft in Nordamerika wegen eines möglichen Bremsdefekts in grossem Stil SUV in die Werkstätten. Insgesamt sind 709'837 Fahrzeuge vom Typ Dodge Durango und Jeep Grand Cherokee der Modelljahrgänge 2011 bis 2014 in den USA, Kanada und Mexiko betroffen.