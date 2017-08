Flughafen Zürich: Bundesrat hält an umstrittenen Südstarts fest

Autobauer aus China an Fiat interessiert

Der chinesische Autobauer Great Wall Motor zieht ein Kaufangebot für Fiat Chrysler (FCA) in Betracht. "Wir haben derzeit die Absicht, zu kaufen. Wir sind daran (an FCA) interessiert", bestätigte am Montag ein Sprecher von Great Wall gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.