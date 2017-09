GM ruft 2,5 Millionen Autos in China wegen Airbag-Problemen zurück

Dabei handele es sich um Airbags des japanischen Herstellers Takata. Ende Oktober würden rund 13'500 importierte Saab- und Opel-Modelle zurückgerufen, Ende Dezember sollten mehr als 2,5 Millionen Chevrolet und Buick folgen.

Unlängst hatte die chinesische Aufsicht erklärt, Volkswagen und seine Partnerfirmen müssten 4,86 Millionen Fahrzeuge zurückbeordern. Auch hier ging es um Probleme mit Takata-Airbags.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Berufung auf die Aufsichtsbehörde. Insgesamt seien in mehr als zwanzig Millionen Fahrzeugen von 37 Herstellern mangelhafte Takata-Airbags eingebaut worden. Weltweit werden mindestens 16 Todesfälle in Verbindung mit defekten Takata-Airbags gebracht. Der Verursacher des weltweit grössten Massenrückrufs in der Autoindustrie war im Sommer mit Hilfe von Autobauern in eine kontrollierte Pleite gegangen.