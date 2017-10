GM und Ford ziehen mit Elektro-Offensiven nach

Ford will zunächst mit einem Spezialteam die weltweite Entwicklung von E-Autos vorantreiben und Möglichkeiten für Partnerschaften ausloten, wie Manager Sherif Marakby sagte. Am Nachmittag will Ford-Chef Jim Hackett über Neuigkeiten zur Strategie informieren. Die beiden US-Autoriesen ziehen damit europäischen und asiatischen Rivalen wie Toyota, Daimler, VW oder BMW nach, die bereits Milliarden-Investitionen in die Elektromobilität angekündigt haben.

Die Autobranche reagiert mit ihrem Schwenk zu abgasfreien Antrieben auf den Druck, mit dem einige Länder die Schadstoff-Emissionen zurückfahren wollen. Länder wie Indien, Frankreich oder Grossbritannien wollen Verbrennungsmotoren ab 2030 oder 2040 ganz verbieten. China, der weltgrösste Automarkt, fordert von den Herstellern ab 2019 eine Mindestquote für den Verkauf von Elektro- und Hybrid-Autos.

In Deutschland ist der Diesel vor allem nach dem vor zwei Jahren aufgedeckten Betrug bei Volkswagen mit Abgaswerten in Verruf geraden. Zudem drohen Fahrverbote für Dieselautos in mehreren deutschen Städten wegen der Belastung mit Stickoxid.

Aktienkurs im Hoch

Die Elektro-Pläne von GM trieben die Aktien des Konzerns am Montag um mehr als fünf Prozent auf 42,48 Dollar, den höchsten Kurs seit der Rückkehr des Konzerns an die Börse im November 2010. Die künftigen E-Auto-Generationen würden profitabel sein, erläuterte Entwicklungschef Reuss.

Eine Investitionssumme nannte GM nicht. Bei seinem Vorstoss kann der Konzern aber auf das Geld setzen, das er mit dem Verkauf der beliebten SUVs und Pickup-Trucks einfährt. Im vergangenen Jahr hatte GM einen Vorsteuer-Gewinn von 12,5 Milliarden Dollar erzielt.

Produktionsprobleme bei Tesla

Auch die europäischen Autobauer können bei ihren Milliardeninvestitionen auf die Einnahmen zurückgreifen, die sie mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren erwirtschaften. VW will seine Ausgaben für die Elektromobilität bis 2030 auf mehr als 20 Milliarden Euro verdoppeln und bis 2025 etwa 80 neue E-Modelle auf den Markt bringen. BMW plant in den nächsten Jahren 25 neue Elektrofahrzeuge, Daimler mehr als 50 E-Modelle.

Der E-Auto-Vorreiter Tesla hat kein solches Einnahmenpolster und fährt weiter Verluste ein. Dazu läuft es bei der Produktion des neuen Model 3 nicht rund. Im dritten Quartal seien lediglich 220 Fahrzeuge dieses Typs ausgeliefert und 260 gefertigt worden, teilte das in Palo Alto in Kalifornien beheimatete Unternehmen mit. Es gebe Produktionsengpässe. Tesla begann im Juli mit der Model-3-Fertigung.

Anfang August zeigte sich das Unternehmen noch zuversichtlich, im dritten Quartal mehr als 1500 Fahrzeuge herstellen zu können. Das Model 3 ist für den Massenmarkt gedacht. Es soll mit 35'000 Dollar halb so viel kosten wie das Model S.