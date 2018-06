Google-Schwester macht 62'000 Chrysler-Minivans zu Roboter-Taxis

Erstes Dieselfahrverbot Deutschlands in Hamburg in Kraft getreten

In Deutschland ist das erste Dieselfahrverbot zur Luftreinhaltung in Kraft getreten - in der Stadt Hamburg. Seit Donnerstag gelten auf zwei Strassenabschnitten Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen.