LG Electronics und HERE Technologies werden Partner für autonome Fahrzeuge

Die Lösung kombiniert die fortschrittliche Telematiktechnologie von LG mit hochpräzisen Kartendaten und Ortungsdiensten, die von der HERE Open Location Platform unterstützt werden. Durch die geplante Zusammenarbeit wollen die Unternehmen die Automobilhersteller weltweit mit einer robusten und sicheren Datenkommunikationsplattform für hochautomatisierte und völlig autonome Fahrzeuge unterstützen.

Telematik ist ein Industriezweig, der definiert ist als die Integration von Telekommunikation und Informatik zur Bereitstellung von Fahrzeugsicherheits- und Unterhaltungsdiensten wie Navigation, Standortbestätigung und Notfallalarmierung über verschiedene Kommunikationstechnologien, von GPS- und Digital Multimedia Broadcasting (DMB)-Netzen bis hin zu Bluetooth, WiFi und Mobilkommunikation. LG, seit 2013 führend aktiv auf dem globalen Telematikmarkt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen der nächsten Generation einzuführen, die hochpräzise Karteninformationen bieten, um den Anforderungen der schnell wachsenden Industrie für autonome Fahrzeuge gerecht zu werden.

HERE ist der weltweit führende Anbieter von Kartendaten und Ortungsdiensten für die Automobilindustrie, der heute mehr als 100 Millionen Autos mit Daten versorgt. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Automobilherstellern an der Entwicklung von HD Live Map, einem hochpräzisen, Cloud-basierten Kartendienst, der vernetzte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und automatisierte Fahrlösungen unterstützt. HD Live Map, die LG in der gemeinsamen Lösung der Autohersteller einsetzen will, identifiziert alle Straßen und alle umliegenden Merkmale wie Fahrbahnmarkierungen, Stoppschilder, Fußgängerüberwege, Geschwindigkeitsschilder und Ampeln. Die Bedeutung des geistigen Eigentums und des Potenzials des Unternehmens wurde im Jahr 2015 deutlich, als ein Konsortium globaler Automobilkonzerne - Audi, BMW und Daimler - HERE akquirierte. Inzwischen beteiligen sich weitere Investoren aus der breiteren Technologiebranche am Unternehmen.

Die Telematik wird als zentrales Element für autonome Fahrzeuge eine Schlüsselrolle spielen. Zum einen lesen Sensoren im ADAS des Fahrzeugs - bestehend aus Kameras, Radar und Lidar (Light Detection and Ranging, Abstandsmessung per Laser) - die Umgebung ab und senden die Daten zusammen mit Informationen über nahegelegene Fahrzeuge, die über Vehicle-to-Everything (V2X) gesammelt wurden, an die Datenwolke. Alle gesammelten Informationen werden wiederholt analysiert und an die Telematiksysteme der Fahrzeuge übermittelt, um maßgeschneiderte Fahrinformationen zu erhalten.

Die Telematiklösungen von LG unterstützen verschiedene Kommunikationstechnologien von GPS über Bluetooth, WiFi bis hin zur mobilen Kommunikation. Die Ingenieure von LG arbeiten mit Nachdruck an der Entwicklung von 5G-Produkten, die vier- bis fünfmal schneller als LTE sein werden, mit einer um 90 Prozent reduzierten Latenzzeit, ideal für den autonomen Fahrzeugbetrieb der nächsten Generation.