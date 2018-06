Ladungssicherung in Servicefahrzeugen hilft Unfälle zu vermeiden (Video)

Sie werden neben dem privaten Gebrauch ebenfalls im Gewerbe, für Service und Unterhalt eingesetzt. Wegen Zeitdruck wird jedoch dem sicheren Transport von Ladung kaum oder zu wenig Beachtung geschenkt – was fatale Folgen haben kann: Denn schlecht oder gar ungesicherte Ladung ist für Insassen und andere Beteiligte gefährlich.

Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs entscheiden nicht nur Kubikmeter, Nutzlast und Kosten. Gerade in diesen Fahrzeugkategorien ist das Thema Ladungs- und Insassensicherheit genauso wichtig, da schlecht gesicherte Ladungen eine potenzielle Gefahr darstellen.

Live Crashtests an FutureDays im DTC in Vauffelin

Anlässlich der FutureDays vom 19.-22. Juni der Berner Fachhochschule BFH in Partnerschaft mit den Berufsverbänden der Automobilindustrie erhielten Lernende aus der ganzen Schweiz Informationen zur beruflichen Weiterbildung in der Automobilbranche. Auch die richtige Beladung des Gütertransportes und die dafür richtigen Ladungssicherungssysteme sind unerlässlich, was anhand täglicher Crashtests eindrücklich demonstriert wurde.

Neben den Berufslernenden und Lehrkräften aus der Fahrzeugtechnik konnten sich Flottenmanager und -verantwortliche sowie Medienvertreter von der Wichtigkeit einer richtigen Ladungssicherung ein Bild machen. Die realitätsnahen Fahrzeugcrashes erfolgten mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 70 km/h auf ein stehendes Fahrzeug.

Raphael Murri, Bereichsleiter passive Sicherheit beim DTC: «Die Ladung darf sich vorschriftsgemäss beim Beschleunigen, wie sie beim Fahren oder auch in Notsituationen vorkommen, nicht verschieben. Der Gesetzgeber verlangt aber keine Ladungssicherung, welche den bei einer Kollision wirkenden Kräften Stand hält.»

Bei den Fahrzeugkategorien «Van und Pritschenfahrzeug» wurden jeweils ein Negativ- und ein Musterbeispiel gecrasht. Bei beiden mit professionellen bott Ladungssicherungsmitteln (Tainer zum Verstauen von Werkzeugen, Boxen, Gurten, Antirutschmatten und Netze) ausgestatteten Fahrzeugen überzeugte das damit erzeugte Schutzpotential bei einem Unfall.

Beim Kleintransportfahrzeug war im Laderaum rechts ein amateurhaftes Holzgestell montiert. Links verbaute die Bott Schweiz AG eine professionelle Fahrzeugeinrichtung (beide Gestelle mit gleichem Eigengewicht und Beladungsgewichten). Auch der MTS-Lastenträger auf dem Fahrzeugdach hielt den Belastungen ohne Schaden stand.

Die entsprechenden Folgen einer mangelhaften Transportsicherung konnten überzeugend demonstriert werden. Dazu gehört auch eine richtige Montage von Fahrzeugeinrichtungen, wie dies Bott Schweiz AG zusammen mit ihren zertifizierten Montagepartnern schweizweit durchführt.

Daniel Junker, Leiter Fahrzeugexperten der Basler Versicherungen: «Viele FahrzeuglenkerInnen und - halterInnen sind sich ihrer Verantwortung zu wenig bewusst. Bereits eine kleine Unachtsamkeit, bei der Sicherung des Ladegutes, kann bei einem Verkehrsunfall einen bedeutenden Unterschied ausmachen».

Personen- und Kleintransportfahrzeuge sind ̶ wenn es um Warentransporte geht ̶ keinen gesetzlichen Auflagen im Bereich Aus- und Weiterbildung unterworfen. Auch wenn sich in den Fahrzeugkategorien bis 3,5 t immer mehr Fahrassistenzsystemen durchsetzen, sind auch Ausbildungslektionen zum Thema Ladegutsicherung, wie sie für Lastwagenchauffeure obligatorisch sind, sehr sinnvoll.