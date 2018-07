Lufthansa Group Airlines sind die besten Airlines für Geschäftsreisende Europas

Bei den diesjährigen Business Traveller Awards, die gestern in Frankfurt verliehen wurden, belegten die Netzwerk-Airlines der Lufthansa Group die ersten drei Plätze in der Kategorie „Beste Airline für Geschäftsreisende im Deutschland- und Europa­verkehr“. SWISS konnte zum fünften Mal in Folge den ersten Platz in dieser Kategorie verteidigen, Lufthansa folgt auf Platz 2 und Austrian Airlines auf Platz 3. Zudem gewann lufthansa.com den ersten Preis in der Kategorie „Bestes Internetangebot für Geschäftsreisende“.

„Die Lufthansa Group Airlines richten ihre Produktentwicklung an den derzeitigen und kommenden Kundenbedürfnissen aus. Wir individualisieren und digitalisieren das Kundenerlebnis entlang der gesamten Reisekette und definieren damit unseren Premiumanspruch neu. Dass SWISS, Austrian Airlines und Lufthansa die ersten drei Plätze in Europa belegen zeigt, dass die Kunden diese Investitionen ebenso honorieren, wie den hervorragenden Service unserer Mitarbeiter“, sagt Dr. Andreas Otto, Chief Commercial Officer Austrian Airlines und Produktchef der Lufthansa Gruppe für die Premium Airlines. „Durch unsere aufeinander abgestimmten, exzellenten Netzverkehre können Geschäftsreisende schnell und effizient über unsere vier Hubs rund 300 Ziele weltweit erreichen.“

Leserinnen und Leser des renommierten deutschen Geschäftsreisemagazins Business Traveller bewerten jedes Jahr im Rahmen einer Umfrage eines unabhängigen Marktforschungsinstituts verschiedene Unternehmen aus der Reisebranche.