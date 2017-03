Millionen-Investitionen in den Oberengadiner Flughafen

Sie sagten am Sonntag mit 82,26 Prozent der Stimmen Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 33,73 Prozent.

Das Abstimmungsresultat bedeutet, dass in den Jahren 2018 bis 2021 total 22 Millionen Franken an Investitionen in den Flughafen fliessen. Neben den 8,5 Millionen Franken, welche direkt finanziert werden, müssen die Gemeinden die Haftung für das Fremdkapital von 9,5 Millionen Franken und ein Darlehen des Bundes übernehmen.

Investiert wird das Geld in die Verlegung des Heliports, in die Erneuerung des Betriebsgebäudes samt Tower, in Abstellflächen für Flugzeuge und in Anlagen zur Erhöhung der Sicherheit.