Mit dem «Salon Car Collector» energieeffiziente Autos sammeln

Mit co2tieferlegen unterstützt EnergieSchweiz die Promotion von energieeffizienten Fahrzeugen. Unter die Kriterien von co2tieferlegen fallen alle Personenwagen, die einen maximalen CO2-Ausstoss von 95 g/km haben und der Energieeffizienzkategorie A oder B angehören. Diese Fahrzeuge erfüllen bereits heute den gesetzlichen CO2-Wert von 2020. Solche sehr effizienten Autos sind inzwischen an den meisten Ständen des Auto-Salon Genf zu finden.

Energieeffiziente Fahrzeuge sichtbar machen

Um diese besonders energieeffizienten Fahrzeuge am Autosalon sichtbarer zu machen, hat co2tieferlegen den «Salon Car Collector» kreiert und noch benutzerfreundlicher gestaltet. Er kann als App herunter geladen oder über die mobile Webseite des Projekts verwendet werden. Mit der Anwendung können Besucherinnen und Besucher am Autosalon energieeffiziente Autos fotografieren und mit sechs gesammelten Fotos an der Verlosung eines Ford Mondeo Hybrid im Wert von 39'900 Franken teilnehmen.

Der «Salon Car Collector» enthält eine Liste mit allen co2tiefergelegten Personenwagen am Salon und zeigt mit Hallenplänen, wo diese zu finden sind. Zusätzlich können Salon-Besucher das offizielle Magazin zum Salon online lesen oder alle co2tiefergelegten Modellvarianten, die in der Schweiz erhältlich sind, durchstöbern.

Trend zu mehr Energieeffizienz

«Der Genfer Autosalon zeigt jedes Jahr die neusten Trends der Autobranche. Dazu gehört auch die Entwicklung hin zu mehr Energieeffizienz», erklärt Thomas Weiss, Fachspezialist Mobilität beim Bundesamt für Energie. «Der Salon und EnergieSchweiz arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. 2018 ist EnergieSchweiz bereits zum dritten Mal als Presenting Partner zu Gast und macht auf die Vielfalt energieeffizienter Autos aufmerksam.»

Der Auftritt von co2tieferlegen wird von der Erdöl-Vereinigung unterstützt, die am Salon mit dem Stand «Tankstelle der Zukunft» zu Gast ist und dort das Thema Wasserstoff erklärt.