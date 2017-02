Nach Basel und Weil: Bald verbindet wieder eine Tramlinie Frankreich und Deutschland

Noch rollen nur Testwagen, aber in wenigen Wochen sollen Franzosen und Deutsche im Viertelstundentakt per Tram den Grenzfluss überqueren können. Vor mehr als einem Jahrhundert war das bereits Realität. "Endlich wieder da", heisst es denn auch in der aktuellen Jahresschrift von Kehl.

In den beiden Orten wird seit Wochen die Werbetrommel für die neue Tramverbindung gerührt. Grenzüberschreitende Tramlinien sind in Europa selten. So gibt es in Basel eine Verbindung mit Weil am Rhein, in Genf ein Projekt, welches eine existierende Tramlinie nach Frankreich verlängern wird und die Saarbahn, die Frankreich mit dem deutschen Saarland verbindet.

Aus kam mit Ende des 1. Weltkriegs

Auch Strassburg und Kehl waren schon einmal mit einer Tramlinie verbunden. "Ab 1898 fuhr eine elektrische Tram über eine im Vorjahr neu gebaute Brücke bis ins Dorf Kehl hinein", erzählt die Leiterin des Kehler Stadtarchivs, Ute Scherb. Strassburg gehörte damals zum Deutschen Reich.

Nach dem Ersten Weltkrieg war damit Schluss. Strassburg wurde wieder französisch. Der Rhein markierte die Grenze und die wurde streng kontrolliert. Für die Fahrgäste der Tram hiess es auf der Brücke nun Endstation, bitte alle aussteigen. "Das Band war nach dem Krieg zerschnitten. Das waren keine sehr freundschaftlichen Zeiten", sagt die Historikerin Scherb.

Die Beziehungen waren so schlecht, dass sich der US-Schriftsteller Ernest Hemingway bei einem Besuch wunderte, dass er kein Visum brauchte für einen Ausflug auf die andere Rheinseite. In einem Zeitungsartikel von 1922 beschreibt er, wie er auf der Brücke aussteigen und die letzten Meter in "die hässliche kleine Stadt Kehl" zu Fuss gehen musste.

Episode während Nazi-Herrschaft

Laut der offiziellen französischen Geschichtsschreibung änderte sich daran in den folgenden Jahrzehnten nichts mehr. Doch das könnte eine etwas bruchstückhafte Erinnerung sein, meint die Strassburger Tageszeitung "Dernière Nouvelles d'Alsace" (DNA). Sie hat ein vergessenes Kapitel der Geschichte der Tramverbindung ausgegraben - aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Ein 84-jähriger Strassburger hatte den Journalisten erzählt, wie er in den 1940er Jahren sonntags nach der Messe mit seinen Freunden per Tram nach Kehl gefahren sei - versteckt im hinteren Teil der Bahn, um nicht beim Schwarzfahren erwischt zu werden.

Die "DNA" schickte daraufhin ihren Archivar los und der wurde tatsächlich fündig. Ein Foto und ein deutscher Zeitungsartikel von 1942 bestätigen die Kindheitserinnerungen des Strassburgers.

Warum sich in Strassburg niemand daran erinnern mag? In den 1940er Jahren gab das nationalsozialistische Deutschland den Ton an im Elsass. Eine Tramverbindung "unter dem Joch von Nazi-Deutschland", schreibt die "DNA" und vermutet, dass dies dazu beigetragen haben könnte, dass das Kapitel in Frankreich in Vergessenheit geriet ist.

1944 war endgültig Schluss. Nach der Befreiung Strassburgs sprengten die Deutschen die Rheinbrücke, um die Franzosen am Überqueren des Flusses zu hindern. Bekanntermassen erfolglos. Die Franzosen schafften es auch so auf die andere Seite. Die Zeiten sind lange vorbei. Künftig soll die Überwindung von Fluss und Staatsgrenze wieder ein Stück alltäglicher werden.