Neue Studie: Diesel stossen mehr CO2 aus als Benziner

Insgesamt gehe es um über 3,6 Tonnen Kohlendioxid, teilte die Organisation am Montag mit. Gründe seien höhere Fahrleistungen wegen des günstigeren Kraftstoffs, die energieintensivere Produktion des Dieselkraftstoffs, die aufwendigere Produktion der Dieselmotoren sowie höhere Emissionen des beigemischten Biodiesels.

Die Organisation widersprach damit der Einschätzung der Autoindustrie, Diesel-Autos würden für die Einhaltung der Klimaziele benötigt. Tatsächlich seien die Unterschiede beim CO2-Ausstoss von Dieselfahrzeugen und Benzinern zu vernachlässigen. Hybridfahrzeuge dagegen stiessen 20 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus.

Mit Vorsicht betrachtet Fahrzeugantriebsspezialist Christian Bach von der Forschungsanstalt Empa die neuen Studienergebnisse. "Man vergleicht hier wahrscheinlich einen Durchschnitt der Dieselautos mit einem Durchschnitt der Benziner." Das könne zu einem verzerrten Bild führen, weil grössere Autos überdurchschnittlich oft mit Dieselmotoren ausgestattet seien, kleinere deutlich häufiger mit Benzinmotoren. Daher sei ein direkter Vergleich einzelner Modelle nötig, moniert Bach.

"Allerdings muss man sagen, dass der Diesel das Klima nicht retten wird." Dafür seien grössere Anstrengungen nötig, so Bach weiter. Damit widerspricht er den deutschen Autobauern, die wiederholt die zentrale Rolle dieses Antriebs für das Erreichen der Klimaziele betonen.

Laut Transport & Environment hat der Diesel in Europa einen Anteil von rund 50 Prozent. In den USA dagegen liegt der Dieselanteil nur bei einem Prozent, in China bei zwei. Ein Grund für den Erfolg in Europa sei die günstigere Besteuerung. Bei den CO2-Grenzwerten müssten die Hersteller grosser und schwerer Diesel-Fahrzeuge zudem laschere Vorgaben erfüllen.