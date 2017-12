Obszöne Gesten, Drängeln und Ausbremsen: 81 Prozent der Verkehrsteilnehmer können ein Lied davon singen

81 Prozent der von comparis.ch befragten User geben an, im Strassenverkehr selber schon aggressiv angegangen geworden zu sein. Weitere 13 Prozent sagen, sie waren zwar noch nicht persönlich davon betroffen, wurden aber schon Zeugen von Provokationen auf der Strasse.

Top 5: So wird auf Schweizer Strassen provoziert

Die fünf häufigsten Arten von aggressivem und gefährlichem Verkehrsverhalten sind «dichtes Auffahren» (81 Prozent), «lichthupen und aushupen» (74 Prozent), «provokative Fahrmanöver» (65 Prozent) und «Beleidigungen durch obszöne Gesten» (58 Prozent) gefolgt von «Ausbremsen» (50 Prozent). Zu Handgreiflichkeiten kommt es dabei glücklicherweise selten – nur 3 Prozent sagen, sie seien schon in solche verwickelt gewesen.

Auch wenn raue Umgangsformen und Aggressionen im Verkehr zum Alltag gehören, Anlass zu ernsthaften Klagen besteht für die befragten User nicht. 64 Prozent von ihnen finden, es gehe im Schweizer Strassenverkehr trotz des teilweise ruppigen Umgangs grossmehrheitlich zivilisiert zu und her. Nur jeder Dritte unterstellt den Verkehrsteilnehmern Rücksichtslosigkeit und prangert Wild-West-Manieren an.

«Gerade in der hektischen Zeit rund um die Feiertage liegt die Toleranzschwelle gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern besonders tief. In letzter Minute ein Geschenk einkaufen, Streit mit dem Beifahrer, Zeitdruck, verstopfte Strassen und keine freien Parkplätze – das zerrt gehörig an den Nerven des Autofahrers», beschreibt Harry H. Meier, Automobilexperte beim Internet-Vergleichsdienst comparis.ch, die emotionale Basis für gefährliches und provozierendes Verhalten hinter dem Steuer.

60 Prozent haben selber schon provoziert

Dass die Schuld am ruppigen Umgang aber nicht immer nur bei den anderen liegt, dessen sind sich die Umfrageteilnehmer bewusst – und nehmen sich auch an der eigenen Nase: 60 Prozent gestehen ein, selber schon im Strassenverkehr provoziert zu haben. Nur 40 Prozent nehmen für sich in Anspruch, sich gegenüber anderen stets korrekt zu verhalten.

Die Umfrage fördert zudem erstaunliches aus der Beziehung zwischen Fussgängern und Autofahrern zutage. Auf die Frage, wie die schwächeren Fussgänger die stärkeren Autofahrer wahrnehmen, sagen zwar 22 Prozent, es gebe mehr egoistische als freundliche Automobilisten. Die grosse Mehrheit sieht es allerdings positiver: 78 Prozent der befragten Fussgänger erleben die Autofahrer eher als zuvorkommend und nett.