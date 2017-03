Österreich verschärft Ton im Maut-Streit - Niederlande warten ab

"Ich halte diese Maut für diskriminierend und mit EU-Recht nicht vereinbar", sagte der Minister am Freitag in Wien in einer ersten Reaktion auf den Entschluss des Bundesrats in Berlin. "Wir haben jetzt Gewissheit, dass Deutschland eine Ausländermaut beschlossen hat."

Am Dienstag will Leichtfried im Parlament die Koalition über sein Vorhaben informieren. Bundeskanzler Christian Kern habe seine Unterstützung bereits zugesagt und Amtskollegin Angela Merkel über die nächsten Schritte Österreichs informiert.

Formal könne die Klage nach Leichtfrieds Worten aber erst eingebracht werden, wenn die EU-Kommission das Verfahren wegen der Verletzung von EU-Recht formal niedergelegt hat. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte sich bereits Ende 2016 mit Brüssel auf eine Änderungen am Modell geeinigt.

Die Niederlande warten mit einer möglichen Klage gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof noch ab. Das teilte die zuständige Infrastrukturministerin Melanie Schultz am Freitag mit.

Zunächst müsse die EU-Kommission beurteilen, ob die de facto nur für Ausländer geltende Maut gegen das Diskriminierungsverbot der EU verstosse, sagte Schultz. Sie gehe davon aus, dass die Kommission eine solche Diskriminierung ausländischer Autofahrer nicht zulasse.

Nach der Stellungnahme der Kommission werde die Regierung in Den Haag dann über die Klage entscheiden. Schultz liess erklären, sie sei nach wie vor der Auffassung, dass die deutsche Mautregelung gegen das Diskriminierungsverbot des EU-Vertrages verstosse.