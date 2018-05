Polizei untersucht mögliche Ursache für Brand bei Tesla-Wagen

Ein 48-jähriger Fahrer aus Süddeutschland war mit seinem Wagen am Auffahrtsnachmittag vor dem Nordportal des Monte-Ceneri-Tunnels (TI) aus bisher ungeklärten Gründen mit der mittleren Leitplanke kollidiert. Danach überschlug sich der Wagen und ging in Flammen auf. Der Fahrer verbrannte in seinem Wagen.

Die Spurensicherung der Tessiner Kantonspolizei arbeitet momentan daran, aufgrund der Wrackteile einen Unfallhergang feststellen zu können. Ein Facebookeintrag der Bellinzoneser Feuerwehr, die vor Ort versuchte, den Brand zu löschen, hatte den Verdacht auf die Lithium -Ionen-Batterie des Elektrofahrzeugs des Tesla-Wagens gelenkt. Mittlerweile hat die Bellinzoneser Feuerwehr den Facebookeintrag gelöscht.

Spurensicherung noch im Gang

Ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei sagte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, dass im Moment noch nichts darauf schliessen lasse, dass die Batterie die Ursache gewesen sei - die Ursache sei noch immer Gegenstand der Recherchen der Spurensicherung. Die Kantonspolizei stellte für das Untersuchungsergebnis eine Medienmitteilung in Aussicht.

Ein Sprecher von Tesla sagte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA: "Wir sind sehr betroffen von diesem Unfall. Wir arbeiten daran, die Fakten zum Hergang des Unfalls zu ermitteln und bieten den lokalen Behörden unsere volle Zusammenarbeit an. Bisher haben wir noch keine Daten von dem Unfallfahrzeug erhalten, deshalb wissen wir noch nicht, was wirklich passierte, obwohl es scheint, dass es ein Unfall aufgrund hoher Geschwindigkeit war."