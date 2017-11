Profile könnten sich verformen - Continental ruft Reifen zurück

In der Schweiz sind 800 Pneus betroffen, wie ein Continental-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda bekanntgab. Es geht um zwei Chargen der Autoreifen "Continental PremiumContact6" der Grösse 245/45R18 Y XL.

Gemäss Informationen des Herstellers wurden die fehlerhaften Pneus im Dezember 2016 und Mai 2017 fabriziert. Vor drei Wochen seien die Schweizer Reifenhändler informiert worden, sie sollten betroffene Kunden auf den Rückruf aufmerksam machen.

Eine grosse Zahl von Pneus seien bereits an Continental zurückgeschickt worden. Bis heute hätten nur drei in der Schweiz verkaufte Exemplare effektiv Fehler aufgezeigt, sagte der Sprecher weiter.

Das Austauschprogramm erfolgt in freiwilliger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA), wie das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen am Dienstag mitteilte. Kunden mit betroffenen Reifen sind gebeten, so rasch wie möglich ihren Continental-Reifenhändler oder den technischen Kundendienst von Continental Suisse SA zu kontaktieren. Die betroffenen Produkte werden kostenlos ersetzt.

kundendienst.ch@conti.de