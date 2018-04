Reifenwechselsaison: Für Sommerreifen zum Garagisten

Jetzt einen Termin beim AGVS-Garagisten zu vereinbaren, bringt Vorteile: So kurz nach einem für viele zu langen Winter läuft die Reifenwechselsaison erst an – noch also können Kundinnen und Kunden bei den meisten Garagen des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) ihren Wunschtermin ohne grössere Einschränkungen wählen.

Keine Experimente beim Reifenkauf

Garagisten sind auch Reifenspezialisten. Immer mehr Hersteller führen homologierte Reifen im Angebot – also Reifen, die exakt auf eine bestimmte Marke oder gar auf ein bestimmtes Fahrzeug zugeschnitten sind. Hier den Durchblick zu bewahren, ist für den Laien praktisch unmöglich. Von der richtigen Reifenwahl jedoch hängt sehr vieles ab: Der Reifen ist wichtig für den Fahrkomfort, er beeinflusst den Treibstoffverbrauch und er trägt entscheidend zur Sicherheit von Fahrzeuginsassen und anderen Verkehrsteilnehmern bei. Darum gilt: Keine Experimente bei der Reifenwahl!

Reifendruck um 0,3 bar erhöhen

Ein entscheidender Faktor für energieeffizientes Fahren ist der richtige Reifendruck. Das Reifendruck-Optimierungsprogramm (ROP) des Schweizer Garagistenverbandes zielt darauf ab, dass möglichst viele Fahrzeuge mit einem gegenüber den Herstellerangaben um 0,3 bar erhöhten Reifendruck unterwegs sind. Dadurch sinkt der Rollwiderstand, was sich positiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkt, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. «Wichtig zu wissen ist, dass der Reifendruck dem Beladungszustand und der Aussentemperatur anzupassen ist», sagt Markus Peter, beim AGVS zuständig für Technik und Umwelt. «Bei hoher Belastung muss also ein höherer Druck verwendet werden, bei steigender Aussentemperatur steigt auch der Druck im Reifen an», nennt Peter eine Grundregel. Der AGVS-Garagist hilft gerne weiter.