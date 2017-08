Renault und Nissan wollen mit Dongfeng E-Autos in China bauen

An dem Joint Venture mit dem Namen eGT New Energy Automotive seien Nissan und Renault zu je 25 Prozent beteiligt, Dongfeng halte 50 Prozent, teilten die Firmen am Dienstag mit.

Sie reagieren damit auf den wachsenden Bedarf an E-Autos auf dem weltgrössten Fahrzeugmarkt. Ausserdem dient die Entscheidung dazu, die von China geforderte Quote an Elektromobilen zu erfüllen.

Zuvor hatte bereits Ford angekündigt, ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Hersteller Anhui Zotye Automobile für den Bau von E-Autos zu planen.