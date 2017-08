Rheintal-Bahnstrecke in Deutschland bis 26. August unterbrochen - Flixbus profitiert

Der Fernbusanbieter Flixbus profitiert vom Unterbruch der Rheintalbahn. Auch die Verbindungen nach Basel sind davon betroffen. Bereits wurde ein Anstieg der Buchungen festgestellt. Das Busunternehmen will zudem falls nötig mehr Kapazitäten bereitstellen.

Inzwischen sind in Rastatt vier Einfamilienhäuser entlang der Strecke aus Sicherheitsgründen evakuiert worden.

Die Bewohner seien in Hotels untergebracht worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag in Baden-Württemberg. Die Bahn habe die Räumung aus Sicherheitsgründen organisiert. Hintergrund für die Probleme sind Bauarbeiten an einem Tunnel, die den Angaben zufolge für Erdbewegungen gesorgt haben.

Die auch für den Fernverkehr und Personen- und Güterzüge in die Schweiz wichtige 20 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden ist wegen des Vorfalls seit Samstag unterbrochen. Sie bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn mindestens bis zum 26. August gesperrt.